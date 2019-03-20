СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-20T07:50:00+03:00

Экологи усомнились в качестве морской воды в бухтах в Хабаровском крае ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края

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Две акватории в Хабаровском крае оказались в зоне пристального внимания экологов. Так в морской воде бухт Ванино и Эгге обнаружили присутствие разложившихся продуктов угля. В бухте Эгге также нашли продукты разложения алюминия. Специалистам предстояло изучить степень загрязнения и сообщить насколько оно опасно.

- Проверку инициировали в начале февраля этого года по поручению губернатора Сергея Фургала. Для исследования 12 марта взяли восемь проб воды из указанных бухт в районе разных причалов и провели исследование загрязнений, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Результаты показали, что в морской воде присутствуют углеводороды нефтяного происхождения в незначительном количестве. При этом содержание в отобранных пробах нефтепродуктов не превышало допустимых значений нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU