Инженер в Хабаровском крае потихоньку вырубил лес ради дороги
Полицейским в Вяземском районе пришлось искать человека, который вырубил в лесу 190 деревьев. Следы деятельности неизвестного лесоруба обнаружили местные лесники. Они-то и вызвали правоохранителей.
- Оперативники вскоре нашли подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 43-летний инженер строительной компании. Фигурант объяснил, что контролировал разработку лесной дороги и поэтому решился на вырубку деревьев. При этом разрешительные документы мужчина почему-то не стал оформлять, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Своими действиями подозреваемый причинил государству ущерб почти в восемь миллионов рублей. В полиции возбудили дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимально возможное наказание за это преступление – лишение свободы сроком до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU