Инженер в Хабаровском крае потихоньку вырубил лес ради дороги

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-20T08:08:36+03:00

Ущерб от деятельности мужчины оценили почти в восемь миллионов рублей

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Полицейским в Вяземском районе пришлось искать человека, который вырубил в лесу 190 деревьев. Следы деятельности неизвестного лесоруба обнаружили местные лесники. Они-то и вызвали правоохранителей.

- Оперативники вскоре нашли подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 43-летний инженер строительной компании. Фигурант объяснил, что контролировал разработку лесной дороги и поэтому решился на вырубку деревьев. При этом разрешительные документы мужчина почему-то не стал оформлять, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Своими действиями подозреваемый причинил государству ущерб почти в восемь миллионов рублей. В полиции возбудили дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимально возможное наказание за это преступление – лишение свободы сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU