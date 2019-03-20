Дальний Восток привлек бесплатными гектарами тысячу жителей Москвы и Московской области

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-20T08:44:39+03:00

При этом в Хабаровском крае новоиспеченные землевладельцы участки оформляют реже всего

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С начала реализации программы «Дальневосточный гектар» бесплатно получили земли 50 тысяч жителей России. При этом лидирует по количеству оформленных участков Москва и Московская область. Уже тысяча жителей Первопрестольной и ее окрестностей успели заключить договоры на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. Еще 241 заявку предварительно одобрили.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, в приоритете у жителей Москвы и Московской области «дальневосточные гектары» в Приморье. Количество заявлений здесь порядка 64 процентов. На втором месте Сахалинская область, где подано 18 процентов заявок, на третьем месте Камчатский и Хабаровский края, где по шесть процентов.

Новоиспеченные землевладельцы из Москвы и Московской области используют полученные участки для строительства дома, развития сельского хозяйства и открытие туристического и рекреационного бизнеса. Реже всего «гектарщики» обустраивают садовые участки.

ИСТОЧНИК KP.RU