В Хабаровском крае стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-20T09:04:43+03:00

Экзамены пройдут в том числе выпускники прошлых лет, три студента и один человек, не славший экзамен ранее

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В Хабаровском крае сегодня, 20 марта, стартовал досрочный этап ЕГЭ. Участвовать в нем будут 154 человека, среди которых выпускники прошлых лет, три студента из учебных заведений среднего профессионального образования и один человек, не сдавший экзамены ранее. Закончится экзамен 10 апреля.

- Аттестацию будут проводить в Бикине, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске. Пункты для проведения ЕГЭ оборудовали металлоискателями и системой видеонаблюдения. Следить за процессом будут в режиме онлайн. Также на экзамене будут находиться сотрудники полиции и медицинские работники. О результатах досрочного ЕГЭ объявят после 1 апреля, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Напомним, что за экзаменом в онлайн-режиме будут наблюдать 14 студентов наблюдателей. Накануне они прошли практику во время тренировочного экзамена по математике. 27 мая начнется основной этап ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU