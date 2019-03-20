25 компаний будут искать сотрудников в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-20T09:25:51+03:00

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В городе Юности пройдет ярмарка вакансий дальневосточных компаний. Соискателей приглашают на встречу с потенциальными работодателями 23 марта. Среди участников ярмарки представители 25 дальневосточных компаний.

- Во время встреч с соискателями потенциальные работодатели представят актуальные вакансии, проведут собеседования и ответят на вопросы об условиях работы. Здесь же желающие смогут свои резюме, чтобы в перспективе получить предложение о работе, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

На ярмарке можно будет найти вакансии рабочих и инженерно-технических специальностей. В некоторые компании требуются главные технологи, инженеры разных профилей, начальники фабрики, наладчики оборудования, линейные механики, автоэлектрики, машинисты крана, горные мастера, пекари и другие специалисты. Также не исключена возможность трудоустройства с переездом в другой регион.

Ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 13:00 в Доме молодежи по адресу: Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU