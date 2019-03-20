Чиновницу в Хабаровском крае уволили из-за утаенных доходов несовершеннолетнего ребенка
Чиновника из Охотского района осталась без работы из-за ошибки в справке о доходах. Документ необходимо заполнять, потому что того требует закон. При оформлении справки в 2017 году женщина не указала доходы своего несовершеннолетнего ребенка, из-за чего, в общем-то, и попала в немилость к правоохранителям.
- Она скрыла сведения о доходах членов своей семьи, чем и нарушила требования закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции». В отношении чиновницы провели проверку и по итогу приняли решение, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Главе городского поселения внесли представление, на которое местные власти уже отреагировали. Так, по требованию прокурора с муниципальным служащим расторгли контракт. Основанием для этого указали статью в Трудовом кодексе о представлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе в отношении несовершеннолетнего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU