Чиновницу в Хабаровском крае уволили из-за утаенных доходов несовершеннолетнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-20T10:16:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Чиновника из Охотского района осталась без работы из-за ошибки в справке о доходах. Документ необходимо заполнять, потому что того требует закон. При оформлении справки в 2017 году женщина не указала доходы своего несовершеннолетнего ребенка, из-за чего, в общем-то, и попала в немилость к правоохранителям.

- Она скрыла сведения о доходах членов своей семьи, чем и нарушила требования закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции». В отношении чиновницы провели проверку и по итогу приняли решение, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Главе городского поселения внесли представление, на которое местные власти уже отреагировали. Так, по требованию прокурора с муниципальным служащим расторгли контракт. Основанием для этого указали статью в Трудовом кодексе о представлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе в отношении несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU