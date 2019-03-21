2019-03-21T02:23:09+03:00
Происшествия

Очевидец чудом не погиб под обломками рухнувшей крыши в Биробиджане

Сразу после обрушения в заброшенном здании мужчина вызвал спасателей
Ольга КИВА
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Очевидец чудом не погиб под обломками рухнувшей крыши в БиробиджанеОчевидец чудом не погиб под обломками рухнувшей крыши в БиробиджанеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Сегодня, 20 марта, спасатели в ЕАО отправились в пустующий производственный корпус некогда процветающего завода. Здесь в помещении внезапно обрушилась крыша. Все это произошло на глазах очевидца, который так некстати оказался внутри здания. Мужчина, к счастью, не пострадал. Горожанин довольно быстро сориентировался и тут же вызвал спасателей.

- Прибывшие на место происшествия специалисты обследовали место обрушения неэксплуатируемого производственного корпуса. Они осмотрели в общей сложности порядка 100 квадратных метров площади, на которую обрушились блочные конструкции. Пострадавших людей в здании не обнаружили, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить:

- «01» - с городского телефона;

- «101» - с сотового телефона.

Также звонки от населения принимают по единому телефону доверия (42622) 23-9-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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