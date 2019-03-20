СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-20T12:19:47+03:00

В Хабаровске должников по налогам ловят за руку по утрам Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Имущество неплательщиков в Хабаровске отправляют под арест. Накануне в краевом центре прошел совместный рейд сотрудников комитета по управлению Железнодорожным районом, райотдела судебных приставов и налоговой инспекции. Группа специалистов выдвинулась рано утром, чтобы застать должника врасплох. Так, на улице Горького, 59 давно пустуют склады. Собственник неоднократно пытался их продать, но пока – безуспешно. Между тем, налоги за помещения не торопился платить, за что получил арест имущества.

Как сообщили в комитете по управлению Железнодорожным районом, проблемы есть у каждого гражданина, но это не освобождает от обязанностей платить налоги. У данного собственника накопился долг на сумму более 300 тысяч рублей. Если он его не вернет, то склад пойдет «с молотка».

Отметим, что налогоплательщиков следует своевременно проводить платежи и не доводить до крайних ситуаций. К слову, при неуплате гражданам могут просто ограничить выезд за границу и отдых будет испорчен.

ИСТОЧНИК KP.RU