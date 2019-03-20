Льготник на Камчатке покупал несуществующие дрова для дома с выбитыми окнами

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-20T11:41:07+03:00

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Житель Камчатки придумал простую схему заработка на субсидии. Мужчина получал от государства деньги на покупку дров, а на самом деле тратил все полученные финансы на себя любимого. Чтобы скрыть аферу, нарушитель представлял отчеты об использовании денег. Правда, все чеки, которые были приложены, он выпросил у своих знакомых.

- Нашли нарушителя во время проверки. Инспекторы осмотрели частные дома, владельцы которых являются получателями субсидии и случайно набрели на один занесенный снегом дом. Окна в нем были выбиты, электричество отсутствовало, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как позже выяснилось, хозяин, он же получатель субсидии на покупку дров, живет в другом селе в благоустроенной квартире. В общей сложности с 2017 года он успел незаконно забрать у государства 93 тысячи рублей. Данную ситуацию правоохранители расценили как мошенничество при получении выплат. В отношении предприимчивого льготника завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU