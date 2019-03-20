СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-20T11:15:30+03:00

В Хабаровске пока не справляются с очисткой всех сточных вод Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровске продолжается строительство второй очереди очистных сооружений. Правда, процесс этот идет с натяжкой. На сегодняшний день деньги на реализацию проекта выделяют только из городской казны. Раньше финансирование поступало из федерального и регионального бюджетов.

- Строительство очистных сооружений обходится в 50 миллионов рублей. До 2013 года финансирование на это проект выделяли в рамках Федеральной программы. Помощь на уровне региона перестала поступать в 2016 году, - рассказал Алексей Краснер, исполняющий обязанности начальника городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Напомним, строительство очистных сооружение пройдет в 20 этапов, из которых выполнены два. На данный момент специалисты занимаются обустройством главной насосной станции второго пускового комплекса.

К слову, в 2013 году запустили первый пусковой комплекс главной насосной станции, в 2017 году - станцию ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, в 2018 году - обводный самотечный коллектор. Однако порядка 30 процентов стоков все равно попадают в Амур неочищенными. Вторая очередь очистных сооружений и реконструкция действующей канализационной системы поможет собирать и отправлять на очистку все сточные воды.

ИСТОЧНИК KP.RU