СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-20T09:52:36+03:00

В Хабаровске навигация начнется раньше, чем обычно Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровске определились с датой начала навигации. Так, первые теплоходы начнут возить дачников на левый берег Амура 27 апреля. Сроки решили сдвинуть в связи с климатическими особенностями, да и сами дачники просят быстрее доставить их к участкам.

Как пояснили в пресс-службе правительства края, теплоходы будут ходить по маршрутам «Хабаровск – Новокаменка», «Хабаровск - Победа» и «Хабаровск – Парус». Также откроется навигация на городских маршрутах по 18 остановка для дачников. На данный момент перевозчик готовит теплоходы и дебаркадеры к работе.

Отметим, что пассажирские перевозки по маршрутам «Хабаровск – Победа» и «Хабаровск – Парус» могут быть ограничены в связи с низким уровнем воды в реке.

В Комсомольске-на-Амуре в первые рейсы теплоходы отправятся 10 мая 2019 года по маршрутам «Комсомольск-на-Амуре – Пивань» и «Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы». От Комсомольска-на-Амуре до Николаевска-на-Амуре речные суда отправятся 25 мая 2019 года. От Николаевска-на-Амуре до Денисовки первый рейс теплохода запланировали на 22 мая 2019 года.

Более подробная информация о предстоящей навигации в крае по телефону «горячей линии» (4212) 30-62-07. На вопросы отвечают специалисты министерства промышленности и транспорта края.

ИСТОЧНИК KP.RU