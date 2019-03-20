Обломки затонувших судов «похоронили» в реке в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-20T10:44:04+03:00

Поднять фрагменты со дна и утилизировать их нарушителям придется по решению суда

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В акватории Амура в Хабаровском крае нашли три фрагмента затонувших судов. Интересную находку обнаружили во время инспектирования береговой линии. За найденный недочет пришлось отвечать ФБУ «Администрация Амурводпуть». По решению суда, в ведомстве должны организовать работу по очистке акватории и ликвидации обломков.

- Ситуацию расценили как нарушение требований Кодекса внутреннего водного транспорта России. Так, по мнению прокурора в указанной организации не позаботились о том, чтобы очистить береговую линию и избавиться от фрагментов законным способом, - прокомментировали в Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

В городской суд направили три иска. По итогу служители Фемиды признали бездействие транспортников незаконным. В связи с чем ответчика обязали исправить ситуацию. На это организации отвели полгода с момента вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU