2019-03-21T03:13:35+03:00
Общество

Мусорный коллапс устроил на сельхозземле сельчанин из Хабаровского края

За такой проступок мужчине грозит штраф в 400 тысяч рублей
Ульяна КОСКИНА
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Мусорный коллапс устроил на сельхозземле сельчанин из Хабаровского краяМусорный коллапс устроил на сельхозземле сельчанин из Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Свалку из строительных отходов устроил собственник прямо на своей земле в Хабаровском крае. Мужчине придется в принудительном порядке убрать мусор, иначе он заплатит крупный штраф.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, во время рейда специалисты осмотрели надел сельскохозяйственного назначения, который находится в районе села Благодатное. Вот только использовать по делу участок собственник видимо не торопился и решил устроить там две несанкционированные свалки твердых коммунальных и строительных отходов. Общая площадь территории с мусором составила более 700 квадратных метров.

Сотрудники управления составили акт осмотра. Мужчина получил выговор. Теперь ему предстоит разобрать свалку в установленный срок. В противном случае правообладателю земельного участка грозит административный штраф в размере до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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