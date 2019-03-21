Мусорный коллапс устроил на сельхозземле сельчанин из Хабаровского края
Свалку из строительных отходов устроил собственник прямо на своей земле в Хабаровском крае. Мужчине придется в принудительном порядке убрать мусор, иначе он заплатит крупный штраф.
Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, во время рейда специалисты осмотрели надел сельскохозяйственного назначения, который находится в районе села Благодатное. Вот только использовать по делу участок собственник видимо не торопился и решил устроить там две несанкционированные свалки твердых коммунальных и строительных отходов. Общая площадь территории с мусором составила более 700 квадратных метров.
Сотрудники управления составили акт осмотра. Мужчина получил выговор. Теперь ему предстоит разобрать свалку в установленный срок. В противном случае правообладателю земельного участка грозит административный штраф в размере до 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU