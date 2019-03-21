Буйный должник в Хабаровском крае перебивал судью и мешал наказать себя штрафом

СЕГОДНЯ 05:22 2019-03-21T05:22:21+03:00

Нарушитель даже попытался сбежать, но его догнали и сопроводили обратно

Изменить размер текста: A A

Должник из Амурска неожиданно устроил «представление» в местном суде. Мужчина пришел на заседание в качестве должника, но быстро перешел в категорию оштрафованного нарушителя.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, во время заседания горожанин перебивал судью и игнорировал замечания и просьбы успокоиться. Чтобы усмирить буйного должника, служителю закона пришлось нажать кнопку экстренного вызова. Судебные приставы увели неплательщика в отдельную комнату и попытались составить протокол. Однако и там мужчина вел себя вызывающе, мешал оформлять документы, кричал, отказывался предоставить паспорт, а потом и вовсе попытался сбежать.

Беглеца догнали и сопроводили обратно. С горем-пополам протокол все-таки составили. В этот же день документ рассмотрел мировой судья и назначил нарушителю наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU