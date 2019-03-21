На трассе Хабаровск-Комсомольск ограничили движение автобусов с 20 марта

СЕГОДНЯ 03:40 2019-03-21T03:40:46+03:00

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В Хабаровском крае ввели ограничение на проезд междугородних автобусов по Комсомольской трассе. Запрет ввели вчера, 20 марта, в 18:00. Эту меру ввели в превентивных целях. Так, из-за непогоды, во власти которой оказался регион на этой неделе, на трассе возможно образование гололеда, а значит, безопасность пассажирских перевозок станет на порядок ниже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровском краю, ограничение ввели на автодороге Хабаровск – село Лидога – поселок Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре на участке село Лидога – поселок Ванино.

Автолюбителей убедительно просят при движении по заснеженной дороге или по гололеду соблюдать правила дорожного движения. Только так можно сохранить свою жизнь и жизни пассажиров и пешеходов, которые могут оказаться на рядом с вами.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо по номеру «01» со стационарного телефона или «101» с мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU