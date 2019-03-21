Охранники в Комсомольске проспали кражу в собственной сторожке

СЕГОДНЯ 04:07 2019-03-21T04:07:21+03:00

Вору не составило никакого труда войти через открытую дверь, забрать гаджеты и уйти, как ни в чем не бывало

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В полицию за помощью обратились два комсомольчанина. Они рассказали, что у них похитили мобильные телефоны. Происшествие случилось на работе во время ночного дежурства. Ущерб потерпевшие оценили в 33 тысячи рублей.

- Оперативники взялись помочь заявителям и вскоре вышли на подозреваемого – 23-летнего местного жителя. Парень рассказал, что ночью забрел на территорию предприятия, заметил, что верь в сторожку открыта, и рискнул зайти в помещение. Там он увидел спящих охранников, на тумбочке лежали два телефона. Фигурант недолго думал – забрал гаджеты и ушел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный объяснил, что один из телефонов он продал, а второй просто потерял. Вырученные от реализации техники деньги он потратил по своему усмотрению. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Во время расследования парень будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU