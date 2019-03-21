2019-03-21T04:59:37+03:00
Общество

У национальных парков в Хабаровском крае появились воздушные границы

Минимальную высоту полетов над этими территориями ограничили 500 метрами
Ольга КИВА
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У национальных парков в Хабаровском крае появились воздушные границыУ национальных парков в Хабаровском крае появились воздушные границыФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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У национальных парков в Хабаровском крае теперь есть не только наземные границы, указанные на карте, но и воздушные. Приказ «Об установлении зон ограничения полетов» вступил в силу 28 февраля этого года.

- Согласно этому документу границы утвердили в виде географических координат характерных точек. Номера зоны UHR1343 - над парком «Анюйский» и номер зоны UHR1344 – над парком «Шантарские острова», - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

После установления воздушных границ минимальная высота полета над территориями национальных парков «Анюйский» и «Шантарские острова» ограничивается 500 метрами от поверхности земли и водной акватории.

Напомним, 21 июля 2018 года у национального парка «Шантарские острова» появились морские границы, которые зарегистрировали в Гидрографической службе Тихоокеанского флота. Водный объект есть и в национальном парке «Анюйский» – это уникальное пресноводное озеро «Гасси», границы которого зарегистрировали в Едином государственном реестре недвижимости Росреестра в ноябре 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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