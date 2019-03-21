СЕГОДНЯ 04:29 2019-03-21T04:29:02+03:00

Грузовик сбил и прижал к забору хабаровчанку на иномарке Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Накануне, 20 марта, на пересечении улиц Жуковского и Энтузиастов в Хабаровске машина Toyota Corolla Fielder угодила под колеса грузовика. За рулем авто находилась женщина, которая намеревалась повернуть налево на регулируемом перекрестке. Она ехала на зеленый свет, но, по правилам, должна была пропустить грузовик Isuzu и после этого завершить маневр. Однако все получилось ровно наоборот.

Как сообщил информированный источник, женщина поехала и угодила прямо под колеса грузовика, который двигался во встречном направлении. После столкновения иномарку отбросило на металлическое ограждение.

По предварительной информации, в дорожной аварии пострадала только автолюбительница. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом лобковых костей таза. В отношении женщины вынесли определение о нарушении правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU