Иностранные инвесторы не торопятся реализовывать проект в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:53 2019-03-21T05:53:43+03:00

Идеи с речным портом по перевалке зерна пока так и находится на стадии предложения

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел переговоры с иностранными инвесторами. Встречи прошли во Владивостоке в рамках Дня инвестора. Во время мероприятия подвели итоги уже реализуемых проектов с участием зарубежных компаний, а также обсудили идеи на перспективу.

- Корпорация «Дунцзин» в регионе планирует создать транспортный коридор «Дальний Восток -1». Инвесторы из КНР собираются возвести речной порт, через который будут экспортировать зерно из дальневосточных регионов в Китай, Корею и Японию. Китайская компания приобрела земельный участок на берегу Амура, однако подвижек по реализации проекта со стороны иностранцев пока нет. Пока сотрудничество остановилось на стадии предложения, хотя соглашение об участии в инвестпроекте с китайской корпорацией заключили в июле прошлого года, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Представители японской компании также пожелали инвестировать деньги в проекты, реализуемые в Хабаровском крае. Одно из направлений, которое заинтересовали бизнесменов - это производство топливных гранул. Сегодня в крае изготовлением продукции из отходов деревообработки занимаются несколько местных лесопромышленных компаний. Потенциального инвестора уже пригласили в Хабаровск для подробного изучения предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU