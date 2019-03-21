Весенние каникулы в Хабаровске 2019: отдых у детей начнется 25 марта

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-21T06:19:30+03:00

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Весенние школьные каникулы Хабаровском крае пройдут с 25 по 31 марта. Чтобы организовать отдых детей в этот период, в регионе будут работать детские объединения в 367 образовательных учреждениях и в четырех загородных оздоровительных лагерях. Для 110 тысяч школьников запланировано более 530 мероприятий.

- В загородные лагеря «Созвездие», «Молодежный центр «Западный», оздоровительный лагерь «Энергетик» и «Металлург» дети смогут попасть уже 24 марта. Также с 22 марта будут работать 218 пришкольных площадок, 182 профильных объединения волонтеров, вожатых, экскурсоводов, экологов и трудовые объединения, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

В районах края для школьников организуют экскурсионные туры в Солнечный, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Часть детей посетит Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Владивосток и Благовещенск. Во Всероссийский детский центр «Океан» на весенние каникулы отправится 41 школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU