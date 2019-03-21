Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещениях

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-21T07:30:21+03:00

Адреса и телефоны площадок объединили в один список

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Волонтеры в Хабаровском крае могут воспользоваться возможностью бесплатно арендовать помещение для разовых мероприятий. Все доступные площадки для удобства добровольцев собрали в один список. В перечне указаны названия мест, адреса и телефоны контактных лиц.

Как сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике, воспользоваться правом бесплатной аренды помещения могут представители организации добровольческой (волонтерской) деятельности. Чтобы выяснить порядок доступа к помещениям, нужно позвонить ответственному лицу, которое указано в списке.

Отметим, что сам перечень можно посмотреть на сайте комитета по молодежной политике. Документ оформлен в файл PDF.

Ранее сообщалось об открытии ресурсного центра по подготовке волонтеров. Желающие могут освоить азы медицинской и психологической помощи, узнать о тактике поисковых работ и юридических аспектах.

ИСТОЧНИК KP.RU