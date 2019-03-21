2019-03-21T07:30:21+03:00
Общество

Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещениях

Адреса и телефоны площадок объединили в один список
Ольга КИВА
Поделиться:
Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещенияхВолонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещенияхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Волонтеры в Хабаровском крае могут воспользоваться возможностью бесплатно арендовать помещение для разовых мероприятий. Все доступные площадки для удобства добровольцев собрали в один список. В перечне указаны названия мест, адреса и телефоны контактных лиц.

Как сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике, воспользоваться правом бесплатной аренды помещения могут представители организации добровольческой (волонтерской) деятельности. Чтобы выяснить порядок доступа к помещениям, нужно позвонить ответственному лицу, которое указано в списке.

Отметим, что сам перечень можно посмотреть на сайте комитета по молодежной политике. Документ оформлен в файл PDF.

Ранее сообщалось об открытии ресурсного центра по подготовке волонтеров. Желающие могут освоить азы медицинской и психологической помощи, узнать о тактике поисковых работ и юридических аспектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные летчики запустят неуправляемые учебные ракеты в Хабаровским крае
В хабаровских квартирах оказалось чересчур тепло
Женщину, дважды сбитую на «зебре» в Хабаровске, доставили в реанимацию
Весенние каникулы в Хабаровске 2019: отдых у детей начнется 25 марта
Иностранные инвесторы не торопятся реализовывать проект в Хабаровском крае
Буйный должник в Хабаровском крае перебивал судью и мешал наказать себя штрафом
У национальных парков в Хабаровском крае появились воздушные границы
Грузовик сбил и прижал к забору хабаровчанку на иномарке
Охранники в Комсомольске проспали кражу в собственной сторожке
На трассе Хабаровск-Комсомольск ограничили движение автобусов с 20 марта
Мусорный коллапс устроил на сельхозземле сельчанин из Хабаровского края
Очевидец чудом не погиб под обломками рухнувшей крыши в Биробиджане
Погода в Хабаровске на 21 марта 2019 года: днем до -6 градусов, возможен снег
Главу лесозаготовительного предприятия арестовали по делу о хищении одного миллиарда рублей в Хабаровском крае
В Хабаровске должников по налогам ловят за руку по утрам
Льготник на Камчатке покупал несуществующие дрова для дома с выбитыми окнами
В Хабаровске пока не справляются с очисткой всех сточных вод
Бывшего замгубернатора Хабаровского края отправили в СИЗО по делу о хищении одного миллиарда рублей
Обломки затонувших судов «похоронили» в реке в Хабаровском крае
Чиновницу в Хабаровском крае уволили из-за утаенных доходов несовершеннолетнего ребенка
В Хабаровске навигация начнется раньше, чем обычно
25 компаний будут искать сотрудников в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ