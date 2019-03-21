Военные летчики запустят неуправляемые учебные ракеты в Хабаровским крае

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-21T08:29:04+03:00

Это одно из заданий, которое надо было выполнить во время учения армейской авиации ВВО

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В Хабаровском крае пройдут летные учение армейской авиации Восточного военного округа. Специалистам предстоит не только маневрировать в воздухе, но и запускать неуправляемые ракеты.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, по учебной тревоге поднялись около 700 военнослужащих, в том числе, летчики вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор». Специалисты выполнят нормативы по подготовке судов к полетам. По плану, «укротители» неба отправятся на запасной аэродром, где отработают различные воздушные маневры. В свою очередь, экипажи самых больших Ми-26 отработают задачи по перевозке грузов.

Отметим, что под конец учений на авиационном полигоне военные выполнят практические пуски неуправляемых ракет, бомбометание, а также будут стрелять из пушечного оружия винтокрылых машин по условному противнику.

ИСТОЧНИК KP.RU