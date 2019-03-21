2019-03-21T07:55:15+03:00
Общество

В хабаровских квартирах оказалось чересчур тепло

Из-за перегревов домов энергетики вынужденно «отапливают улицу»
Ольга КИВА
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В хабаровских квартирах оказалось чересчур теплоВ хабаровских квартирах оказалось чересчур теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске чаще стали регистрировать перегревы домов и административных зданий. Так, с начала отопительного сезона выявили больше полторы тысячи нарушений. Этому коммунальному явлению нашли объяснение. Управляющие компании и ТСЖ не регулируют работу внутридомовых системы теплоснабжения в соответствии с наружной температурой воздуха и потребностями отдельно взятого здания. В некоторых квартирах становится чересчур тепло, жильцы вынуждены открывать окна и таким образом часть тепла впустую уходит на улицу.

- Перегревы могут отрицательно сказаться на работе оборудования ТЭЦ и на самих жильцах многоквартирников. Из-за неотрегулированной системы теплоснабжения в одни жильцы дома могут страдать от жару, а другие, наоборот, от холода. К слову, сумма в квитанциях за теплоснабжение тоже меняется в соответствии с данными счетчиков, фиксирующих излишнее потребление тепла, - прокомментировали в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

По выявленным случаям перегрева составляют акты, которые должны отработать организации, обслуживающие многоквартирники. Работникам управляющих компаний, ТСЖ и владельцам зданий напоминают, если устранить нарушения в отопительный период не удается, то сделать это нужно после его окончания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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