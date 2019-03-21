СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-21T09:00:13+03:00

Девятиклассника из Хабаровского края в Москве поздравили с победой в православной олимпиаде Фото: Хабаровская епархия

Конкуренцию школьнику составляли ученики не только из России, но и из европейских стран и США

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Девятиклассник из Хабаровского края стал одни из победителей олимпиады «Основы православной культуры». Алексей Маслов учится в средней школе, расположенной в поселке Шереметьево в Вяземском районе. Его и других победителей и призеров 17 марта в торжественной обстановке чествовали в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, среди самых эрудированных оказались порядка тысячи школьников из 60 российских регионов. Однако среди кандидатов на победу были ученики 4-11 классов из России, Белоруссии, Литвы, из посольских школ Бангладеша, Египта, Италии, Индии, Кувейта, США и Союза Мьянмы. Всего участников олимпиады было более 300 тысяч.

Отметим, что очередное интеллектуальное состязание начнется в сентябре 2019 года. Мероприятие проводят при поддержке Фонда президентских грантов РФ, Министерства просвещения РФ, Российского союза ректоров, Российского совета олимпиад школьников, Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

ИСТОЧНИК KP.RU