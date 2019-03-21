Зловонные мусорные свалки разберут в Краснофлотском районе Хабаровска

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-21T09:23:08+03:00

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В Краснофлотском районе Хабаровска начался разбор свалок. От мусорных куч исходит жутких запах, который разносится по всей округе. Чтобы устранить это экологическое бедствие к домам на улице Трехгорной уже направили экскаваторы и грузовики.

- Такая неблагоприятная ситуация сложилась, потому что управляющая компания, которая обслуживает ветхий жилой фонд, не вывозит мусор и не опустошает выгребные ямы. Однако плату с жильцов в организации собирают регулярно. Вопрос о лишении жилищной организации лицензии на право управления домами сейчас решается, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Территорию возле домов на улице Трехгорной очистили от мусора 20 марта. Однако если в ближайшее время не найдется ответственная управляющая компания, то через несколько дней там снова начнет расти мусорный террикон.

Отметим, что на разбор одной свалки нужно порядка 200 тысяч рублей. Их только в Краснофлотском районе 15. Чтобы навести порядок в районе, выделили больше миллиона рублей. Отвечать за это будет подрядная организация, которую выберут по итогам конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU