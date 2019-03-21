Хабаровские чиновники в Калуге вникали в проект «Умный город»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-21T09:53:12+03:00

Увиденное и услышанное во время форума теперь постараются приметь в дальневосточном регионе

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В Калуге прошел первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению». Масштабное мероприятие объединило более 400 участников и 50 спикеров из 75 регионов России и 10 стран. Среди гостей события был и представитель Хабаровского края - Станислав Кондаков, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона.

- На форуме обсуждали концепцию «Умные города России». При ее разработке использовали результаты анализа мирового опыта, современные тенденции и разработки. Желающие могли лично оценить «умные» решения в области цифровизации городской среды, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Со слов Станислава Кондакова, участие Хабаровского края в реализации проекта «Умный город» поможет сделать города в регионе комфортными для проживания, а городское хозяйство станет более современным, высокотехнологичным и эффективным, отвечающим потребностям жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU