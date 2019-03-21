Звания и награды получили работники культуры в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-21T10:19:01+03:00

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В Хабаровском крае устроили торжественный прием, посвященный празднованию Всероссийского дня работника культуры. В этот приятный вечер лучшие артисты, художники, библиотекари и преподаватели получили заслуженные награды и звания.

Как сообщили в краевом министерстве культуры, звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края» в этому году присвоили начальнику отдела культуры администрации Комсомольского района Алексею Томских и ветерану отрасли Валентине Ястребцовой. Звания «Заслуженный художник Хабаровского края» удостоили Владимира Бабурова и Николая Новикова.

Кроме того, в 2018 году лучшим культурно-досуговым учреждением года стал Дом культуры села Богородское, лучшим работником дома культуры - Марина Долганева, из села Кенада Ванинского района. Лучшей библиотекой признали Центральную районную библиотеку Бикинского района, а лучшим библиотекарем - Валерию Мокроусову, методиста библиотечного координационного центра района имени Лазо.

Краеведческий музей имени Н.К. Бошняка в Советско-Гаванском районе также стал лучшим, а его сотруднице Ирине Дунайцевой присвоили звание «Лучший музейный работник Хабаровского края». Лучший кинотеатр находится в поселке Чегдомын, а лучший кинозал - в поселке Солнечный.

ИСТОЧНИК KP.RU