СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-21T12:34:10+03:00

В Швецию на чемпионат мира отправились ориентировщики из Хабаровского края ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

Накануне, 19 марта, в Швеции стартовал чемпионат мира по спортивному ориентированию. В соревнованиях принимают участие представители в том числе Хабаровского края. На турнире выступят восемь спортсменов из дальневосточного региона.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, среди участников Александра Трегубец, Софья Кузнецова, Максим Жилин и Николай Таран. Парни и девушки серьезно настроены завоевать медали первенства мира. Кроме того, Мария Воробьёва поборется за награды первенства Европы среди спортсменов до 17 лет. Сергей Горланов, Алёна Трапезникова и Анастасия Кравченко также оспорят награды чемпионата мира.

Отметим, что следить за соревнованиями можно в режиме онлайн. Для этого нужно перейти на официальный сайт чемпионата https://orienteering.sport/, где будут проходить прямые трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU