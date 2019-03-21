Спортивно отметят пятилетие ГТО в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-21T11:57:17+03:00

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В Хабаровском крае прошло уже пять лет с тех пор, как внедрили Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Сокращенно и более привычно это звучит как ГТО. В честь маленького юбилея в районах региона пройдут спортивные мероприятия и дни открытых дверей в Центрах тестирования.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, начали отмечать пятилетия ГТО с Николаевского района. Там 17 марта завершился зимний фестиваль, участниками которого стали местные школьники, в том числе из коррекционной школы.

Много праздничных и спортивных событий пройдут в ближайшие выходные. Например, в субботу, 23 марта, в пяти детских садах Хабаровска проведут игровые лекции. Жители Комсомольска-на-Амуре, а также Вяземского, Советско-Гаванского и Ульчского районов сдадут нормативы. Тем, кто успешно справится с заданием, вручат знаки отличия ГТО в торжественной обстановке.

В Амурском, Аяно-Майском и имени Лазо районах 23 и 24 марта состоятся единые дни тестирования. Все желающие смогут попробовать свои силы, выполнив нормативы ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU