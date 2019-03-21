Новую школу в Хабаровске должны сдать в сентябре 2020 года

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-21T11:27:02+03:00

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В Хабаровске планируют построить школу в районе микрорайона «Волочаевский городок». По срокам, сдать объект строители должны в октябре 2020 года. Во время инспектирования стройплощадки глава города отметил, что необходимо увеличить темпы работ, чтобы открыть школу в сентябре.

- Школу возводят на пустыре неподалеку от новеньких девятиэтажек. За основу взяли уже реализованный проект лицея «Звездный». По задумке, при учебном заведении будет стадион с беговыми дорожками, обустроенный на железобетонных сваях-колоннах, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день рабочие готовят площадку под фундамент. На объекте трудятся без выходных 28 человек. Чтобы не отставать от графика, количество работников собираются увеличить в три раза уже через несколько недель.

Еще одну школу подготовят к учебному году. Она находится на улице Лермонтова. В 90-х годах прошлого века в здании располагался отдел милиции, а последние два года оно пустовало. На восстановление здания выделили более 50 миллионов рублей. Здесь работы тоже идут по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU