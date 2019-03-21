2019-03-21T10:58:53+03:00
Звезды

Лучшая юная актриса КВН живет в Хабаровске

А команда КВНщиков из краевой столицы стали вице-чемпионом телевизионного проекта «Детский КВН»
Ольга КИВА
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Лучшая юная актриса КВН живет в ХабаровскеЛучшая юная актриса КВН живет в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Юные КВНщики из Хабаровска пробились в финальную лигу юмористического состязания. Итоговые соревнования прошли накануне, 19, марта, в Москве. В столице соперниками команды из краевой столицы стали шутники из Махачкалы, Якутии, Пермского края, Москвы и Кронштадта. Хабаровчане со своим оригинальным юмором смогли покорить жюри и обойти всех участников по баллам. В итоге юные КВНщики дошутились до того, что попали в тройку лидеров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в состязании проходило в три этапа. По итогам всех трех конкурсов команда «Школьная сборная Хабаровска» заняла почетное второе место в финальной игре, став вице-чемпионом телевизионного проекта «Детский КВН»

На этом победы жителей краевой столицы не закончились. Участницу «Школьная сборная Хабаровска» Динару Курбанову члены жюри признали лучшей актрисой КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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