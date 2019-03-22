В Хабаровске возле краевого дворца «Самбо» появится новая дорога
Двухполосная дорога со светодиодным освещением появится возле дворца единоборств «Самбо» в Хабаровске. Спортивный объект возводят в районе улицы Шевчука. При этом возник вопрос, как подъехать к зданию.
- Со стороны улицы Павла Морозова обустроить подъездные пути невозможно. Нельзя делать примыкающую дорогу на разгонной полосе - это противоречит основам безопасности, - рассказал Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства.
Решили организовать заезд с улицы 65-лет Победы. Рабочие проложат там асфальтированную трассу с тротуарами и ограждением. Предварительная смета – девять миллионов рублей. По планам строителей, спортивный комплекс «Самбо» сдадут в октябре этого года. В здании площадью около пяти тысяч квадратных метров разместятся залы для занятий борьбой, контактными видами единоборств. В нем также обустроят тренажёрный зал и медицинский центр.
ИСТОЧНИК KP.RU