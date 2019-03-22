2019-03-22T02:31:52+03:00
Общество

В Хабаровске возле краевого дворца «Самбо» появится новая дорога

Подъехать к зданию можно будет с улицы 65-лет Победы
Ульяна КОСКИНА
Поделиться:
В Хабаровске возле краевого дворца «Самбо» появится новая дорогаВ Хабаровске возле краевого дворца «Самбо» появится новая дорогаФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Двухполосная дорога со светодиодным освещением появится возле дворца единоборств «Самбо» в Хабаровске. Спортивный объект возводят в районе улицы Шевчука. При этом возник вопрос, как подъехать к зданию.

- Со стороны улицы Павла Морозова обустроить подъездные пути невозможно. Нельзя делать примыкающую дорогу на разгонной полосе - это противоречит основам безопасности, - рассказал Олег Гроо, начальник управления дорог и внешнего благоустройства.

Решили организовать заезд с улицы 65-лет Победы. Рабочие проложат там асфальтированную трассу с тротуарами и ограждением. Предварительная смета – девять миллионов рублей. По планам строителей, спортивный комплекс «Самбо» сдадут в октябре этого года. В здании площадью около пяти тысяч квадратных метров разместятся залы для занятий борьбой, контактными видами единоборств. В нем также обустроят тренажёрный зал и медицинский центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией
Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край
В Хабаровске еду и продукты для нуждающихся соберут в автобусе «Милосердия»
Расчлененные человеческие останки откопали на пустыре в Хабаровске
Бытовые пожары все чаще забирают человеческие жизни в Хабаровском крае
Полицейские в Хабаровске продавали ритуальному агентству данные об умерших
Урожай сои стал яблоком раздора для двух компаний в Хабаровском крае
Мотострелки в Хабаровском крае не дали условному противнику себя атаковать
Погода в Хабаровске на 22 марта 2019 года: днем до -5 градусов, без осадков
В Швецию на чемпионат мира отправились ориентировщики из Хабаровского края
Спортивно отметят пятилетие ГТО в Хабаровском крае
Новую школу в Хабаровске должны сдать в сентябре 2020 года
Лучшая юная актриса КВН живет в Хабаровске
Звания и награды получили работники культуры в Хабаровском крае
Хабаровские чиновники в Калуге вникали в проект «Умный город»
Зловонные мусорные свалки разберут в Краснофлотском районе Хабаровска
Девятиклассника из Хабаровского края в Москве поздравили с победой в православной олимпиаде
Военные летчики запустят неуправляемые учебные ракеты в Хабаровским крае
В хабаровских квартирах оказалось чересчур тепло
Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещениях
Женщину, дважды сбитую на «зебре» в Хабаровске, доставили в реанимацию