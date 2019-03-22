2019-03-22T02:57:25+03:00
Политика

Мотострелки в Хабаровском крае не дали условному противнику себя атаковать

Военные маневры отрабатывали больше полутора тысяч бойцов
Ольга КИВА
Поделиться:
Мотострелки в Хабаровском крае не дали условному противнику себя атаковатьМотострелки в Хабаровском крае не дали условному противнику себя атаковатьФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае прошли учения с участием мотострелкового соединения. Задачей бойцов было остановить наступление превосходящих сил условного противника, а также контратаковать его. В общей сложности в учении участвовали более 1,6 тысяч военнослужащих, около 300 единиц вооружения и военной техники.

- Тренировку устроили на полигоне Бикинский. Из военной техники задействовали танки Т-72Б и БМП-2, а также расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика». С их помощью условному врагу устроили огневое поражение, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Чтобы уничтожить живую силу и технику условного противника, бойцы задействовали реактивные системы залпового огня «Град». Передовые отряды «неприятеля» мотострелки уничтожили с помощью гранатометов и минометов комплекса «Сани».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией
Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край
В Хабаровске еду и продукты для нуждающихся соберут в автобусе «Милосердия»
Расчлененные человеческие останки откопали на пустыре в Хабаровске
Бытовые пожары все чаще забирают человеческие жизни в Хабаровском крае
Полицейские в Хабаровске продавали ритуальному агентству данные об умерших
Урожай сои стал яблоком раздора для двух компаний в Хабаровском крае
В Хабаровске возле краевого дворца «Самбо» появится новая дорога
Погода в Хабаровске на 22 марта 2019 года: днем до -5 градусов, без осадков
В Швецию на чемпионат мира отправились ориентировщики из Хабаровского края
Спортивно отметят пятилетие ГТО в Хабаровском крае
Новую школу в Хабаровске должны сдать в сентябре 2020 года
Лучшая юная актриса КВН живет в Хабаровске
Звания и награды получили работники культуры в Хабаровском крае
Хабаровские чиновники в Калуге вникали в проект «Умный город»
Зловонные мусорные свалки разберут в Краснофлотском районе Хабаровска
Девятиклассника из Хабаровского края в Москве поздравили с победой в православной олимпиаде
Военные летчики запустят неуправляемые учебные ракеты в Хабаровским крае
В хабаровских квартирах оказалось чересчур тепло
Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещениях
Женщину, дважды сбитую на «зебре» в Хабаровске, доставили в реанимацию