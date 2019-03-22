Мотострелки в Хабаровском крае не дали условному противнику себя атаковать
В Хабаровском крае прошли учения с участием мотострелкового соединения. Задачей бойцов было остановить наступление превосходящих сил условного противника, а также контратаковать его. В общей сложности в учении участвовали более 1,6 тысяч военнослужащих, около 300 единиц вооружения и военной техники.
- Тренировку устроили на полигоне Бикинский. Из военной техники задействовали танки Т-72Б и БМП-2, а также расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика». С их помощью условному врагу устроили огневое поражение, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Чтобы уничтожить живую силу и технику условного противника, бойцы задействовали реактивные системы залпового огня «Град». Передовые отряды «неприятеля» мотострелки уничтожили с помощью гранатометов и минометов комплекса «Сани».
ИСТОЧНИК KP.RU