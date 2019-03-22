2019-03-22T03:21:52+03:00
Общество

Урожай сои стал яблоком раздора для двух компаний в Хабаровском крае

Одна фирма предоставила землю под посев, а вторая засеяла этот участок – на урожай претендовали обе организации
Ольга КИВА
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Урожай сои стал яблоком раздора для двух компаний в Хабаровском краеУрожай сои стал яблоком раздора для двух компаний в Хабаровском краеФото: Мария АНАНОВА
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Две фирмы в Хабаровском крае поссорились из-за урожая сои. Первая компания предоставила второй надел под посев, а потом потребовала вернуть, то, что выросло на участке. Это примерно 70 тонн зернобобовой культуры.

- Самостоятельно оппоненты не смогли договориться. На помощь призвали судью, который постановил обязать компанию-сеятеля передать владельцу земельного участка урожай сои, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Должник и взыскатель даже не смогли с первого раза договориться о способе и порядке передачи спорного имущества. Первый хотел передать зерно в мешках, второй настаивал на транспортировке в рассыпном виде в кузовах грузового автотранспорта. В итоге компромисс удалось найти. В назначенный день оппоненты под присмотром приставов расфасовали зерно по мешкам, взвесили его и перевезли на грузовиках на ответственное хранение взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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