Полицейские в Хабаровске продавали ритуальному агентству данные об умерших

СЕГОДНЯ 03:39 2019-03-22T03:39:36+03:00

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Ритуальное агентство в Хабаровске неплохо продвигало свои услуги с помощью полиции. По версии следствия, бухгалтер организации не единожды давала взятки в сумме от 24 тысяч рублей до 136 тысяч рублей сотрудникам полиции. В обмен на деньги стражи порядка передавали информацию об умерших гражданах.

- Такой подход помог компании оперативно в обход конкурентов, оказывать ритуальные услуги. Сложившуюся ситуацию расценили как коррупционное правонарушение. По данному инциденту возбудили пять административных дел в отношении ритуального агентства за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По решению суда, организацию оштрафовали в общей сложности на два с половиной миллиона. Деньги компания уже заплатила. Бухгалтеру пришлось раскошелиться на 500 тысяч рублей штрафа, провинившихся полицейских за получение взяток отправили в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU