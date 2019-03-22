2019-03-22T04:10:40+03:00
Общество

Бытовые пожары все чаще забирают человеческие жизни в Хабаровском крае

В регионе уже создали комиссию для обследования жилья людей, находящихся в зоне риска
Ольга КИВА
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Бытовые пожары все чаще забирают человеческие жизни в Хабаровском краеБытовые пожары все чаще забирают человеческие жизни в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Сергей Фургал вместе с другими главами дальневосточных регионов принял участие в заседании Совета при полпреде Президента в ДФО Юрии Трутневе. Как сообщили в пресс-службе правительства края, во время встречи губернатор края отметил, что в регионе остро стоит проблема - бытовых пожаров.

- От огня в регионе погибли 53 человека. В основном горят бараки и дома с печным отоплением. Это говорит о том, что нужно переселять людей в нормальное жилье. Однако топливо сегодня дорогое и люди вынуждены обогреваться электроприборами. Проводка не выдерживает напряжения, вследствие чего загораются дома и гибнут люди. В крае уже создали комиссию для обследования жилья людей, находящихся в зоне риска. Итог этой проверки ляжет в основу по предотвращению бытовых пожаров, - рассказал Сергей Фургал.

Отметим, что в регионе на сегодняшний день не зафиксировали ни одного лесного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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