2019-03-22T04:35:38+03:00
Происшествия

Расчлененные человеческие останки откопали на пустыре в Хабаровске

Фрагменты принадлежали горожанке, которая накануне смерти выпивала со своим приятелем
Ольга КИВА
Поделиться:
Расчлененные человеческие останки откопали на пустыре в ХабаровскеРасчлененные человеческие останки откопали на пустыре в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых оказался 54летний горожанин, которого обвиняли в убийстве 42-летней хабаровчанки. Трагедия произошла во время хмельного застолья в доме у самого фигуранта. Женщина пришла к нему октябрьским вечером и они устроили небольшую пирушку. Когда зеленый змий ударил в голову обоим, обвиняемый и потерпевшая стали ругаться.

- Фигуранту не понравилось, что подруга его оскорбляет, он схватил самодельный нож и ударил им в грудь потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Дальше горожанин решил избавиться от тела – расчленил его, перенес фрагменты на пустырь, расположенный в Краснофлотском районе, и закопал, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

О пропаже женщины сообщили родственники. Они надеялись найти ее живой, но все получилось ровно наоборот. Вину фигуранта в суде доказали. Согласно приговору мужчине в качестве наказания назначили 11 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией
Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край
В Хабаровске еду и продукты для нуждающихся соберут в автобусе «Милосердия»
Бытовые пожары все чаще забирают человеческие жизни в Хабаровском крае
Полицейские в Хабаровске продавали ритуальному агентству данные об умерших
Урожай сои стал яблоком раздора для двух компаний в Хабаровском крае
Мотострелки в Хабаровском крае не дали условному противнику себя атаковать
В Хабаровске возле краевого дворца «Самбо» появится новая дорога
Погода в Хабаровске на 22 марта 2019 года: днем до -5 градусов, без осадков
В Швецию на чемпионат мира отправились ориентировщики из Хабаровского края
Спортивно отметят пятилетие ГТО в Хабаровском крае
Новую школу в Хабаровске должны сдать в сентябре 2020 года
Лучшая юная актриса КВН живет в Хабаровске
Звания и награды получили работники культуры в Хабаровском крае
Хабаровские чиновники в Калуге вникали в проект «Умный город»
Зловонные мусорные свалки разберут в Краснофлотском районе Хабаровска
Девятиклассника из Хабаровского края в Москве поздравили с победой в православной олимпиаде
Военные летчики запустят неуправляемые учебные ракеты в Хабаровским крае
В хабаровских квартирах оказалось чересчур тепло
Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещениях
Женщину, дважды сбитую на «зебре» в Хабаровске, доставили в реанимацию