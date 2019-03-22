Расчлененные человеческие останки откопали на пустыре в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:35 2019-03-22T04:35:38+03:00

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На скамье подсудимых оказался 54летний горожанин, которого обвиняли в убийстве 42-летней хабаровчанки. Трагедия произошла во время хмельного застолья в доме у самого фигуранта. Женщина пришла к нему октябрьским вечером и они устроили небольшую пирушку. Когда зеленый змий ударил в голову обоим, обвиняемый и потерпевшая стали ругаться.

- Фигуранту не понравилось, что подруга его оскорбляет, он схватил самодельный нож и ударил им в грудь потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Дальше горожанин решил избавиться от тела – расчленил его, перенес фрагменты на пустырь, расположенный в Краснофлотском районе, и закопал, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

О пропаже женщины сообщили родственники. Они надеялись найти ее живой, но все получилось ровно наоборот. Вину фигуранта в суде доказали. Согласно приговору мужчине в качестве наказания назначили 11 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU