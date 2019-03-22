СЕГОДНЯ 05:12 2019-03-22T05:12:15+03:00

В Хабаровске еду и продукты для нуждающихся соберут в автобусе «Милосердия» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он будет стоять на Комсомольской площади рядом с Успенским собором

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске 7 апреля вновь пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». В рамках мероприятия для нуждающихся соберут одежду, обувь, продукты, книги, игрушки для нуждающихся. Среди получателей гуманитарной помощи матери с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, неполные, малообеспеченные и многодетные семьи, люди, оставшиеся без определенного места жительства.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, вещи и продукты будут принимать в автобусе «Милосердия». Он будет стоять на Комсомольской площади рядом с Успенским собором с 9:00 до 16:00.

Горожан просят обратить внимание на то, что вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Из продуктов можно приносить консервы, сгущённое молоко, сладости и другое пропитание, которое не требует приготовления. Принимают продукты быстрого приготовления, например, картофельное пюре, гречку или лапшу. Подходят для гуманитарной помощи предметы гигиены - мыло, шампунь, зубные пасты, щётки и другое, игрушки, детские и православные книги, постельное белье, одеяла, подушки.

ИСТОЧНИК KP.RU