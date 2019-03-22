2019-03-22T05:12:15+03:00
Общество

В Хабаровске еду и продукты для нуждающихся соберут в автобусе «Милосердия»

Он будет стоять на Комсомольской площади рядом с Успенским собором
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске еду и продукты для нуждающихся соберут в автобусе «Милосердия»В Хабаровске еду и продукты для нуждающихся соберут в автобусе «Милосердия»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске 7 апреля вновь пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу». В рамках мероприятия для нуждающихся соберут одежду, обувь, продукты, книги, игрушки для нуждающихся. Среди получателей гуманитарной помощи матери с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, неполные, малообеспеченные и многодетные семьи, люди, оставшиеся без определенного места жительства.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, вещи и продукты будут принимать в автобусе «Милосердия». Он будет стоять на Комсомольской площади рядом с Успенским собором с 9:00 до 16:00.

Горожан просят обратить внимание на то, что вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Из продуктов можно приносить консервы, сгущённое молоко, сладости и другое пропитание, которое не требует приготовления. Принимают продукты быстрого приготовления, например, картофельное пюре, гречку или лапшу. Подходят для гуманитарной помощи предметы гигиены - мыло, шампунь, зубные пасты, щётки и другое, игрушки, детские и православные книги, постельное белье, одеяла, подушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией
Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край
Расчлененные человеческие останки откопали на пустыре в Хабаровске
Бытовые пожары все чаще забирают человеческие жизни в Хабаровском крае
Полицейские в Хабаровске продавали ритуальному агентству данные об умерших
Урожай сои стал яблоком раздора для двух компаний в Хабаровском крае
Мотострелки в Хабаровском крае не дали условному противнику себя атаковать
В Хабаровске возле краевого дворца «Самбо» появится новая дорога
Погода в Хабаровске на 22 марта 2019 года: днем до -5 градусов, без осадков
В Швецию на чемпионат мира отправились ориентировщики из Хабаровского края
Спортивно отметят пятилетие ГТО в Хабаровском крае
Новую школу в Хабаровске должны сдать в сентябре 2020 года
Лучшая юная актриса КВН живет в Хабаровске
Звания и награды получили работники культуры в Хабаровском крае
Хабаровские чиновники в Калуге вникали в проект «Умный город»
Зловонные мусорные свалки разберут в Краснофлотском районе Хабаровска
Девятиклассника из Хабаровского края в Москве поздравили с победой в православной олимпиаде
Военные летчики запустят неуправляемые учебные ракеты в Хабаровским крае
В хабаровских квартирах оказалось чересчур тепло
Волонтерам в Хабаровском крае рассказали о бесплатных помещениях
Женщину, дважды сбитую на «зебре» в Хабаровске, доставили в реанимацию