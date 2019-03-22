2019-03-22T05:42:54+03:00
Общество

Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский край

На этот раз перспективы переезда оценивали жители Усть-Каменогорска
Ольга КИВА
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Соотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский крайСоотечественникам в Казахстане презентуют программу переселения в Хабаровский крайФото: Борис КОКУРИН
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В Усть-Каменогорске Республики Казахстан 20 марта провели видеопрезентацию программы переселения соотечественников из-за рубежа в Хабаровский край. Ранее подобное мероприятие состоялось Уральске. Диалог между представителями дальневосточного региона и казахского города прошел в режиме онлайн.

Как сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения правительства края, потенциальным переселенцам рассказали о географическом положении края, его демографии, состоянии рынка труда и вакансиях работодателей. Затронули и вопросы оформления разрешения на временное проживание, также объяснили нюансы получения компенсации медицинским работникам расходов на оформление документов, транспортных выплат и «подъемных».

В беседе с представителями Усть-Каменогорска представители Хабаровского края также объяснили, какие требования предъявляют к соотечественникам, желающим переселиться. Так, у человека должны быть профессиональное образование, трудовой стаж и документы, подтверждающие это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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