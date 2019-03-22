2019-03-22T06:12:14+03:00
Происшествия

Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедией

По счастью, от огня никто из людей не пострадал
Ольга КИВА
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Пожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедиейПожар в сортопрокатном цехе в Комсомольске чуть не обернулся трагедиейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В ночь с 20 на 21 марта пожарные расчеты в Комсомольске-на-Амуре оперативно отправились на улицу Вагонную. Там случилось возгорание в шахте листоукладчика в одном из цехов предприятия. Сообщение о происшествии на пульте пожарно-спасательной службы приняли в 4:16.

- Прибывшие огнеборцы оперативно обследовали помещения – внутри людей не оказалось. Во время разведки пожарные выяснили, что загорание произошло на линии упаковки проволоки в сортопрокатном цехе. Из-за пожара на установке вытекло масло, что только усложнило пожароопасную обстановку. Пламя занялось на площади 30 квадратных метров. Потом загорелся и силовой кабель, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Полностью потушить пламя удалось в 5:08. При пожаре никто из людей не пострадал. Причины возгорания и виновного в происшествии пока устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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