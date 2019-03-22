Коммерсанты попробовали бесплатно арендовать казенные земли в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-22T06:45:24+03:00

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Коммерческая фирма и администрация Советско-Гаванского района договорились об аренде двух земельных участков. По договору, первый должен был платить за использование наделов, но по каким-то причинам не стал этого делать. Бесплатно пользоваться землей компании все-таки не дали. Чиновники припомнили коммерсантам о накопившемся долге за аренду в 36 тысяч рублей.

- Прокурорскую проверку провели после обращения районной администрации. Сложившуюся ситуацию правоохранители расценили как нарушение требований земельного законодательства на территории Советско-Гаванского муниципального района, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры края.

По итогу проверки факт несоблюдения сроков оплаты аренды признали. Как результат, в адрес коммерческой фирмы внесли представление с требованием погасить задолженность. Предприниматели предпочли не усугублять и быстро расплатились. Кроме того, одно лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU