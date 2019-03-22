В ТОСЭР «Комсомольск» скоро появится электричество

СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-22T07:17:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В ТОСЭР «Комсомольск» завершаются работы по строительству трех комплексных трансформаторных подстанций. Объекты расположены на площадке «Парус», мощность каждой из них 2,5 МВт. Вскоре здешних резидентов обеспечат электроснабжением.

- Объекты начали строить по заявкам самих резидентов. Ожидается, что подстанции введут в эксплуатацию в конце мая этого года. В настоящее время идет оптимизация графиков предоставления инфраструктуры и синхронизация их с учетом фактической готовности объектов резидентов к приему мощности, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Электроэнергию получат резиденты, которые займутся производством бортовых кабельных сетей и металлоконструкций с применением технологии горячего оцинкования соответственно. Также энергоресурсом обеспечат два производственно-административных здания, которые собираются ввести в эксплуатацию в конце сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU