Рецидивисты в Хабаровске наладили торговлю крадеными окнами через интернет

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-22T07:49:36+03:00

В последний раз парней задержали по горячим следам после пропажи 10 окон из нежилого помещения

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В Хабаровске в территории неэксплуатируемого объекта пропали 10 пластиковых окон. Исчезновение конструкций заметили работники предприятия, которые делали плановый осмотр территории. В общей сложности потерпевшая сторона оценила ущерб в 150 тысяч рублей.

- Двух фигурантов задержали по горячим следам. Как выяснилось позже, у молодых людей богатое криминальное прошлое – их привлекали к уголовной ответственности за кражи грабежи. В этот раз подозреваемые, как они сами признались, наладили торговлю крадеными окнами через интернет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вырученные от продаж деньги злоумышленники тратили по своему усмотрению, в основном на алкоголь и развлечения. На время разбирательств подозреваемых водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Расследование уголовного дела по статье «Кража» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU