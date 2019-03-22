Сотни иностранцев в ЕАО сдали фиктивный экзамен по русскому языку

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-22T08:18:46+03:00

На основании выданных фальшивых сертификатов приезжие получали разрешение на работу и даже оформляли российское гражданство

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Иностранцы, в частности выходцы из бывших советских республик, нашли простой способ обосноваться в России. Они проходили фиктивный экзамен по русскому языку, получали такой же фиктивный сертификат, который позже использовали, чтобы получить разрешения на работу и на временное пребывание в России. Часть приезжих успели незаконно получить российское гражданство.

- Фигурантами уголовного дела стали директор частного учреждения и педагог - представитель комиссии по проведению комплексного экзамена у иностранных граждан. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при управлении коммерческой организации и пособничестве в злоупотреблении полномочиями, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые в период с августа 2017 года по март 2018 года создавали фиктивные комиссии по проведению комплексного экзамена у иностранных граждан и выдавали приезжим сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства. Фальшивые документы получили более 300 иностранцев. Оплату, полученную за фиктивные экзамены фигуранты тратили по своему усмотрению.

Расследование этого уголовного дела закончилось, материалы находятся на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU