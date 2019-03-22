СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-22T08:43:05+03:00

Комсомольчане пожаловались на неприятный запах после пожара на НПЗ ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края

Исследования показали, что в воздухе присутствует сажа и диоксида азота

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После пожара на нефтезаводе в Комсомольске горожане стали жаловаться на неприятный запах. Жители отмечали, что особенно сильно пахнет в районе предприятия, где случилось происшествие. Это сообщение послужило поводом для экологической проверки.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, пробы для исследования взяли 18 марта. Заборы сделали в точках на проспекте Победы, 30 и на улице Городской, 23. Исследования проводили по показателям диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, взвешенные вещества (пыль), метилмеркаптан.

По итогу проверки специалисты констатировали присутствие сажи и диоксида азота. При этом они отметили, что содержание загрязнителей находится на уровне, не превышающем гигиенические нормативы.

Напомним, пожар на Комсомольском НПЗ случился 11 марта. С предприятия эвакуировали персонал, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты, которые приступили к борьбе со стихией. Ранее сообщалось, что пострадавших и погибших нет, экологии в районе бедствия ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU