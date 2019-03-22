Эшелон с сирийским оружием сделает первую остановку в Хабаровском крае в Новом Ургале

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-22T09:20:41+03:00

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Жители Нового Ургала первыми в Хабаровском крае встретят передвижную выставку с трофейным сирийским оружием и техникой. Состав прибудет на станцию 23 марта в 12:30. Затем эшелон направится в Комсомольск-на-Амуре. Встречу там организуют 25 марта в 10:00. В краевой центр он прибудет 26 марта в 11:00.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, эшелон встретит командование ВВО, представители власти, ветеранской общественности, молодежи. Также пройдет концерт и откроют пункты отбора на службу по контракту. Всего в составе 20 вагонов. В экспозиции – танк Т-55МВ, турецкий БМП ACV-15, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение и многое другое.

Напомним, что поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысяч километров. Эшелон уже побывал в Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Севастополе, Новосибирске, Волгограде, Уфе и ряде других городов. Акция стартовала на Казанском вокзале в Москве 23 февраля и завершится в Кубинке 8 мая. За это время поезд проследует по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU