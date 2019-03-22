На камчатском предприятии работников безбожно заставляли чистить спецодежду

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-22T10:12:47+03:00

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Нешуточный спор разгорелся на камчатском предприятии из-за грязной спецодежды. Работодатель был уверен, что это целиком и полностью обязанность самих рабочих. При этом руководство не обращало внимания то, что делают это сотрудники во время законного отдыха. О ситуации стало известно после того, как один из работников, а именно кочегар, обратился в прокуратуру с заявлением.

- За отказ стирать самостоятельно свою спецодежду мужчина получил выговор, отмены которого удалось добиться через суд. Между тем, по закону чистку рабочей одежды сотрудников должен обеспечить работодатель. В компании решили, что переложить эту обязанность на плечи рабочих можно будет, если указать это в коллективном договоре. Такое решение оказалось незаконным, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки руководству компании внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства. Однако в организации вознамерились оспорить это решение – оппоненты встретились в суде. Городской суд принял сторону компании, однако в краевом суде решили иначе. В итоге апелляционное представление прокурора удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU