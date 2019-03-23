СЕГОДНЯ 04:19 2019-03-23T04:19:48+03:00

В Хабаровском крае на 12 ледовых переправ стало меньше Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае продолжают закрываться ледовые переправы. На сегодняшний день проезд запрещен по 12 временным дорогам, где лед уже стал хрупким.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровском краю, в краевой столице движение машин запрещено через реку Амур с мыса «Порт Поярков» до острова Мостового. В Хабаровском районе проезда нет по ледяным дорогам от села Новокуровка до села Победа на реке Кур, от села Новокуровка до села Победа на реке Тунгуска, от села Виноградовка до острова Круглый и Переход ТС ВСТО-2 на реке Амур, от села Осиновая речка до песчаной косы на протоке Амурской.

Также переправы закрыли в Амурском районе на реке Амур от села Вознесенское до города Амурска, в районе имени Лазо на реке Долмин квартал 126 Лазовского участкового лесничества, реке Матай Квартал 96 Хорское лесничество, реке Катэн Квартал 186 Кафэнского участкового лесничества и на реке Хор Квартал 220 Горного участкового лесничества. Еще одну ледовую трассу закрыли в Тугуро-Чумиканском районе около села Алгазея на реке Уда.

На сегодняшний день еще действуют 25 ледовых переправ. Жителей края убедительно просят не выходить и не выезжать на лед. Нарушение правил поведения может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU