В ЕАО достроили российскую часть моста через Амур

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-23T07:56:53+03:00

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В строительстве моста между КНР и Россией прошли важный технологический этап. Часть строения, за которую отвечает российская сторона, наконец-то стала единым целым. Так, последнее пролётное строение части моста легло на общую четвёртую опору.

- На трансграничном мосту через реку Амур «Нижнеленинское-Тунцзян» еще предстоит выполнять ряд работ. Например, нужно установить пролетное строение в постоянное положение. С этим строители планируют справиться в начале апреля. Дальше они смонтируют звенья мостового полотна и уложат железнодорожные пути, - рассказали в пресс-службе правительства Еврейской автономии.

Напомним, мост «Нижнеленинское-Тунцзян» – это первый железнодорожный мост между Россией и КНР. Длина строения составит две тысячи 209 метров, 309 из них приходится на российскую сторону. В общей сложность возведение российской части этого объекта обойдется казне в девять миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU