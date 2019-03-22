Жители Охотского района встретятся с губернатором Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-22T09:42:37+03:00

Во время своего визита глава региона отдельно побеседует с преподавателями и медиками

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправился в Охотский район. Во время рабочей поездки глава региона планирует провести совещания, посетить социальные объекты и встретиться с гражданами.

Как отметили в пресс-службе правительства края, одним из пунктов, куда наведается Сергей Фургал, будет предприятие «Аэропорты Дальнего Востока». Во время встречи с руководством и сотрудниками он намерен обсудить вопросы строительства и реконструкции взлетно-посадочной полосы. Кроме того, глава региона побывает в районной больнице, пообщается с медиками и пациентами. Сегодня, 22 марта, в 17:00 в доме культуры пройдет встреча с жителями района.

Завтра, 24 марта, Сергей Фургал пообщается с учениками и педагогами охотской школы №1, а после этого проверит работу поселковой котельной. Итоги поездки в район глава региона подведет на встрече с представителями администрации и местными депутатами.

ИСТОЧНИК KP.RU